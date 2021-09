Caivano, palloncini bianchi e tante lacrime per l’ultimo saluto a Irene Raimo

147 Visite

Si sono svolti oggi i funerali di Irene Raimo, la 18enne morta in un incidente stradale a Caivano. La cerimonia si è svolta nell’area in cui vengono somministrati i vaccini ai cittadini di Caivano, ovvero nei pressi della chiesa del Parco Verde. Per tale motivo, le iniezioni sono state sospese per il regolare svolgimento delle esequie. Palloncini bianchi, maglie, striscioni tra amici e parenti. Una chiesa gremita per dare l’ultimo saluto a Irene, tra lacrime e applausi all’uscita del feretro. Strazianti le parole di don Maurizio Patriciello, il prete di Caivano che oggi ha celebrato i funerali della ragazza: “Un altro funerale che non avrei mai voluto celebrare. Un’altra bara bianca ai piedi dell’Altare. Un’altra mamma straziata dal dolore. Non avrei mai immaginato, Irene, che dopo averti battezzata, avrei dovuto benedire il tuo corpo senza vita. Riposa in pace, figlia carissima”.

La dinamica dell’incidente:

La giovane vittima era in auto con altri tre amici quando hanno urtato un paletto con l’auto che si è poi ribaltata. La ragazza originaria di Caivano è morta sul posto. Sono intervenuti l’ambulanza e le forze dell’ordine. Irene risiedeva nel parco verde di Caivano. Era una ragazza solare piena di vita, nonostante quest’ultima l’avesse messa alla prova. Nel 2017, infatti, il padre Giuseppe fu ucciso in un agguato.













