Napoli, fermato a Fiumicino il tabaccaio con Gratta e vinci da 500mila euro: era diretto alle Canarie

I carabinieri della compagnia stella hanno denunciato per furto l’uomo che ieri è fuggito con il gratta e vinci da 500mila euro, sottratto ad un’anziana. Appena raccolta la denuncia, i militari hanno diramato le ricerche per l’intero territorio europeo, frontiere comprese. Quando si è presentato all’aeroporto di Fiumicino con un biglietto aereo per Fuerteventura, pronto a lasciare l’Italia, la Polizia di Frontiera ha rilevato l’alert sulla sua identità e lo ha bloccato. Contattati i militari della compagnia stella, l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero. Non aveva con se il tagliando vincente e continuano, dunque, gli accertamenti per ritrovarlo.













