Ancora una carambola, un incidente a catena in via San Rocco, all’altezza del ristorante La Bianchina. I fatti si sono verificati una mezz’oretta fa. Da quanto si apprende non vi sarebbero feriti. La zona è tristemente nota per i tanti sinistri stradale. Traffico rallentato per diversi minuti. Foto d’archivio.













