Prima di andare via ci regala anche la “monnezza” di Roma. Protestano a Giugliano, ma lui se ne fotte

Prima di andare via, dopo 10 anni di nulla o quasi, il sindaco metropolitano Luigi De Magistris regala a Napoli, anzi a Giugliano e Tufino, anche la monnezza di Roma. Solidarietà alla capitale? No, in realtà si tratta di una mera strategia elettorale: De Magistris, ormai abbandonato da tutti a Napoli, soprattutto dai finti rivoluzionari dei centri sociali, ormai saliti sul carro di Manfredi, è in corsa per diventare governatore della Calabria. Non è messo bene nei sondaggi e cerca disperatamente di ottenere credito e sostegno dalle forze politiche locali, tra cui il M5s.













