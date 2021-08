329 Visite

Sono in corso, dopo la chiusura di inizio agosto, i carotaggi sul ponte della perimetrale di Melito, a due passi dal campo rom. Verifiche tecniche per scongiurare eventuali pericoli e riaprire, in caso di esito positivo, i tratti stradali attualmente off limits sull’asse mediano. I dati tecnici saranno resi noti nei prossimi giorni.













