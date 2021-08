Giugliano, carabinieri arrestano sorvegliato speciale

167 Visite

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per violazione degli obblighi e prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale pasquale granata, 53enne di Qualiano, sorvegliato speciale e già noto alle ffoo.

I militari hanno trovato l’uomo a Giugliano mentre – alla guida della sua utilitaria – percorreva via vittorio veneto nonostante l’obbligo di soggiorno nel comune di Qualiano a cui è sottoposto. I militari lo hanno fermato e arrestato.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS