Calvizzano. Contributo libri di testo anno scolastico 2021/2022: pubblicato l’avviso pubblico: è possibile fare richiesta

192 Visite

Si comunica che è stato pubblicato l’avviso per i buoni libro per l’anno scolastico 2021/2022 per gli studenti residenti nel Comune di Calvizzano e che frequentano gli istituti di istruzione secondaria di I appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021, determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,00 a € 13.300,00;

Gli interessati possono presentare l’istanza, a decorrere dal 25.08.2021 fino alle ore 12:00 del 24/09/2021, utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune di Calvizzano, raggiungibile al seguente link: https://comune.calvizzano.na.it/…/avviso-pubblico…

Le domande dovranno essere presentate presso le segreterie delle scuole. Il termine entro il quale presentarle è perentorio.

Al modello di domanda vanno necessariamente allegati:

1) Dichiarazione ISEE in corso di validità;

2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza;

3) In caso di dichiarazione ISEE pari ad euro ZERO, pena l’esclusione dal beneficio, autocertificazione relativa all’attestazione ed alla quantificazione delle fonti e dei mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.

Si specifica che la cedola/voucher potrà essere utilizzata esclusivamente presso le cartolibrerie/librerie che si sono accreditate e convenzionate con il Comune di Calvizzano.

L’ufficio Pubblica Istruzione procederà alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al beneficio del buono libro.

L’elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Calvizzano.

Il Sindaco

Giacomo Dr.Pirozzi

L’Assessore all’Istruzione

Maria Luisa Ferrigno













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS