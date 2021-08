“Stop alle partenze degli afghani”. I talebani bloccano la fuga da Kabul

111 Visite

A spiegare le nuove regole, durante una conferenza stampa, è il portavoce della milizia islamica Zabihullah Mujahid. Le immagini della presa d’assalto dell’aeroporto di Kabul sono ancora vive, ma il nuovo regime vuole voltare al più presto pagina: “Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani ad andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze” , dichiara Mujahid, cercando di allontanare i timori di eventuali rappresaglie o ritorsioni. “Non inseguiamo nessuno, non diamo la caccia a nessuno, non ci sono stati incidenti in nessuna parte del Paese non abbiamo nessuna lista” , prosegue il portavoce della milizia islamica. “Noi vogliamo portare pace e sicurezza nel nostro Paese” .

Il timore che le rassicurazioni servano a poco è comunque evidente, tanto che Mujahid annuncia l’immediata chiusura della strada che conduce all’aeroporto di Kabul: “Gli afghani non possono più andare lì, possono farlo solo gli stranieri” , annuncia. “Abbiamo impedito ai cittadini afghani di recarsi lì perché c’è pericolo di perdere la vita a causa della calca, e gli americani stanno facendo qualcosa di diverso. Quando c’è la calca sparano e la gente muore. Sparano alla gente. Noi vogliamo che gli afghani siano al sicuro da questo” .













