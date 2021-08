Scuola, Nappi (Prima Napoli): Nuovo anno alle porte, ma la Regione tace sia sul piano di rientro tra i banchi che sul disastro dei trasporti”

108 Visite

“Meno di tre settimane separano gli studenti campani dall’inizio del nuovo anno scolastico, che nella nostra regione dovrebbe ripartire – il condizionale è d’obbligo – il prossimo 15 di settembre. Ma, oltre a diffondere dai suoi canali social i dati di contagio da Covid, De Luca si guarda bene dall’intervenire sul tema, e tace sia sul necessario piano da approntare per il rientro tra i banchi, che sul disastro dei trasporti che attanaglia Napoli e l’intera Campania. E vogliamo ricordargli che il trasporto pubblico, insieme alla sicurezza negli istituti e al contrasto alla pandemia, è elemento fondamentale per consentire l’ottimale accesso alla didattica in presenza. Ma forse, il governatore ha in mente anche per il prossimo anno di continuare con la linea delle scuole chiuse a prescindere, cosa che utilizzando ogni mezzo a nostra disposizione, non gli permetteremo”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.













