Crisi idrica e perdite in via Cupa del Cane: il Comune di Marano sventola bandiera bianca. Gli aggiornamenti

Perdete ogni speranza o voi che chiedete, commentate e vi lamentate. Il Comune fa sapere che per la perdita idrica di via Cupa del cane, che si trascina da ben 4 giorni, occorrerà attendere almeno lunedì. Per la mancanza d’acqua che attanaglia diversi rioni del centro storico, invece, secondo l’ufficio tecnico tutto dovrebbe tornare a regime entro stasera. Ma è bene andarci cauti: spesso le notizie fornite dai tecnici sono suscettibili di variazioni in corso d’opera. La situazione è drammatica, il Comune – non amministrato da nessuno – è allo sbando totale e non riesce ad organizzare alcunché.













