Sorpreso con diversi arnesi per lo scasso al corso Vittorio Emanuele

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Vittorio Emanuele hanno notato un uomo con uno zaino che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, un tubo di metallo ed un crick che sono stati sequestrati.

C.B., 52enne napoletano attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.













