Napoli, Laudano: “Sigilli ai lidi? De Magistris colpo mortale al turismo”

321 Visite

“La vergogna della gestione De Magistris deve superare i confini di Napoli e della Campania e bloccare la sua discesa in campo per qualsiasi incarico di governo. La chiusura dei lidi tra Posillipo e Marechiaro a Napoli per rischio idrogeologico, a poche settimane dal divieto di balneazione, sembra un triste gioco del destino, ma un responsabile c’è ed è l’ex pm”. Così, in una nota, Antonio Laudando avvocato e direttore regionale Enasc (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini). “Palazzo San Giacomo – ha aggiunto – non poteva intervenire all’inizio della stagione estiva evitando di mandare in crisi i gestori dei lidi, di mettere alla porta i dipendenti che rischiano il licenziamento e i napoletani che dopo mesi di chiusura e difficoltà hanno il diritto di ricaricare le pile recandosi a mare? Nei prossimi giorni è necessario coordinarsi con l’Autorità di Bacino e fissare una riunione straordinaria con i commercianti e gli imprenditori che da mesi investono per accogliere cittadini e turisti. Il prossimo primo cittadino partenopeo avrà l’arduo compito di sostenere questo settore con risorse mirate e agire in tempo prima dell’arrivo dell’estate 2022. Il Covid ha sconvolto le nostre vite, l’ex sindaco De Magistris ha inferto il colpo mortale al turismo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS