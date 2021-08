Miano, colpi di pistola contro un barber shop

157 Visite

Lunedì sera, in via Vincenzo Janfolla a Miano, sono stati sparati sei colpi di arma da fuoco contro un barber shop che appartiene al genero di Gaetano Tipaldi alias “E nana’ “, boss affiliato al clan Lo Russo e ora in galera. Sul posto carabinieri e polizia che hanno eseguito i rilievi di rito e raccolto alcune testimonianze ma nessuno ha visto chi avesse sparato. Nulla è da escludere: estorsione o qualche ritorsione nei confronti della famiglia Tipaldi che con i Lo Russo erano padroni del territorio e solo nel 2014 sono stati sequestrati 60 milioni tra cui appartamenti, barche, macchine e attività commerciali. A Miano, un territorio non del tutto bonificato dalla criminalità, due omicidi negli ultimi mesi, e nonostante l’arresto dello scorso sabato di lady camorra Maria Licciardi, della Masseria Cardone a capo della famigerata Alleanza di Secondigliano, si continua a sparare e spargere terrore.













