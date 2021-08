Napoli, mascherine usate per coprire le targhe: le foto diventano virali

118 Visite

A Napoli si sta continuando ad usare la mascherina? La risposta a questa domanda è ‘si’ anche se poi invece di indossarla davanti a naso e bocca, come previsto dalle norme anti contagio, sembra che venga utilizzata come schermo oscurante per coprire le targhe delle vetture per evitare multe.

Ad esempio a Nisida, una ragazza ha coperto con la mascherina la targa dell’automobile in modo da poter percorrere l’area pedonale senza il rischio di essere sanzionata per poter giungere, così, nell’ area dei locali notturni, dove magari avrà abbatto senza mascherina e senza rispettare alcuna norme anti Covid.

Il fenomeno, come raccontato dei segnalanti, si ripete sempre con maggiore frequenza. Non accade però soltanto a Nisida, diverse segnalazioni sono giunte di scooter con la targa coperta dalle mascherine per poter attraversare le are pedonali o le Ztl della città. Come quelle di Piazza Dante, Piazza del Gesù, via Mezzocannone e via Duomo.

Gli episodi sono stati segnalati al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.













