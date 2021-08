Due feriti da colpi di pistola per delle tentate rapine nel Vesuviano

190 Visite

TORRE ANNUNZIATA E BOSCOREALE: Ore 23.35 circa, un 36enne di Torre Annunziata è giunto al Pronto soccorso dell’Ospedale di Castellammare di Stabia con una ferita d’arma da fuoco alla gamba sx. Sul posto sono intervenuti i cc della Compagnia di Torre Annunziata. L’uomo avrebbe dichiarato di essere stato vittima di una tentata rapina in Via Garibaldi, nel rione Provolera di Torre Annunziata. E’ stato dimesso con 10 gg di prognosi. Ancora presso lo stesso ospedale, alle 2,15 circa, un 20enne di Boscoreale è stato soccorso per una ferita al gluteo, verosimilmente provocata da un colpo di arma da fuoco. Anche in questo caso si tratterebbe di una tentata rapina subita però a Boscoreale, in Viale Villa Regina. 20 i gg di prognosi diagnosticati. Per entrambi gli eventi, dinamica e veridicità dei fatti ancora tutte da chiarire Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.













