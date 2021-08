Casoria, installate le colonnine per la raccolta degli oli esausti

46 Visite

A Casoria (anche sul territorio di Arpino) sono state installate le colonnine per la raccolta degli oli esausti. I cittadini potranno così raccoglierli in apposite bottiglie e poi conferirli nei contenitori. Casoria Ambiente aggiunge così un altro servizio alla quotidiana raccolta dei rifiuti, al programma di diserbo e spazzamento che coinvolge l’intero territorio. Alla campagna di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata terminata ieri, all’app che rende più veloce ed efficace il ritiro dei rifiuti ingombranti e all’installazione dei contenitori per gli indumenti usati negli uffici pubblici e all’isola ecologica, dove abbiamo aggiunto la raccolta dei toner. Il nostro impegno quotidiano per una città più pulita è costante ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per fare la differenza.

Raffaele Bene sindaco di Casoria.













