L’Fc Giugliano 1928 riparte da Casoria. Il patron Franceschini: “Lavorerò in autonomia, rispedisco al mittente le illazioni su Palma”

Si chiamerà Casoria Internapoli o Internapoli Casoria il secondo team di Giugliano, l’Fc 1928, che si trasferisce nella città a nord di Napoli. Lo conferma il presidente del club Riccardo Franceschini, che nei giorni scorsi è subentrato a Mario Pellerone. La nuova squadra, per la stagione che aprirà a breve aprirà ufficialmente i battenti, dovrà (giocoforza) conservare l’attuale denominazione, ma il massimo dirigente ha già in mano un ventaglio di nuovi nomi. “Ci chiameremo Casoria Internapoli o Internapoli Casoria – spiega il patron – A breve scioglieremo il nodo ma, al di là degli aspetti burocratici e formali, già da quest’anno ci identificheremo con la nuova denominazione”. Il nuovo presidente del club ha fatto poi chiarezza su alcuni aspetti: “Qualcuno sussurra che dietro la mia figura vi sia, in realtà, l’ex presidente del Giugliano Giovanni Palma – aggiunge – Conosco e stimo Palma, è un ottimo avvocato e ci darà una mano in società. Ma io ho sempre lavorato in autonomia, assumendomi oneri ed onori. A supportarmi ci saranno soci i cui nomi saranno presto svelati”.













