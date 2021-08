Vaccini, chiudono (per un mese) i centri di Marano, Villaricca e Quarto

266 Visite

Centri vaccinali che chiudono in provincia di Napoli nel mese di agosto. Villaricca, Marano (un mini centro) e altre realtà, come Quarto, chiudono i battenti fino alla fine di agosto per decisione, da quanto si apprende, della direzione generale dell’Asl Napoli 2 nord. Mentre impazzano le sollecitazioni a vaccinarsi e a dotarsi del Green Pass, nei piccoli centri chiudono le realtà aperte nei mesi scorsi.













