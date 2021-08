Licola e Giugliano: carabinieri arrestano una pusher 34enne

109 Visite

A Giugliano in Campania i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti Romana Francesca Russo, 34enne del posto già nota alle ffoo.

I militari – impegnati in un servizio anti droga nella vicina Licola mare di Pozzuoli – hanno notato la donna mentre cedeva una dose di cocaina ad un “cliente” – poi segnalato alla prefettura quale assuntore di droga.

I Carabinieri hanno bloccato la 34enne e l’hanno controllata. Perquisita, aveva tra le mani altre dosi di sostanza stupefacente

La perquisizione – estesa presso l’abitazione della donna – ha permesso di rinvenire e sequestrare 21 grammi e mezzo di cocaina, 5 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento per la droga e la somma contante di 440 euro ritenuta provento del reato. Era tutto stipato nel comodino della camera da letto.

L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













