Portici: lite per viabilità. Lo colpisce con una spranga. Carabinieri arrestano 21enne

A Portici i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per lesioni personali gravi un 21enne del posto.

L’uomo era a bordo di un’auto in compagnia del padre e stava percorrendo corso garibaldi.

Sulla stessa strada un meccanico 53enne a bordo di un’auto con la quale stava effettuando una manovra per entrare nella sua officina: ne nasce una banale lite per motivi di viabilità. Gli animi si accendono. Il 21enne scende dal veicolo, prende una spranga di ferro che aveva in macchina e colpisce violentemente alla testa il 53enne per poi andar via.

Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire quanto fosse avvenuto per poi arrestare il giovane. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

La vittima – soccorsa da dei passanti e accompagnato presso l’ospedale del mare – è ricoverato ed al momento non è in pericolo di vita.













