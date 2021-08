Napoli, la denuncia dei riders: “Al centro commerciale di via Argine rubano impunemente i nostri scooter”

132 Visite

Nuova denuncia dei riders di Napoli che inviano al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, foto e video di due ladri in azione presso il centro commerciale di via Argine. “I nostri scooter sono costantemente presi di mira in questo parcheggio dove i criminali agiscono impunemente alla luce del giorno nell’indifferenza generale. La situazione è insostenibile. Abbiamo inviato le immagini anche alla sicurezza del centro commerciale per chiedere più tutela”. Nel video si vedono chiaramente due giovani che tentano di rubare uno scooter rompendo a calci il blocco del manubrio e poi tentando di farlo partire.













