“Agro-percorso Ciclo Pedonale del Cardinale”, passeggiata inaugurale a Qualiano

Domani, mercoledì 14 luglio alle ore 17:30, passeggiata inaugurale dell'”Agro-percorso Ciclo Pedonale del Cardinale”. In un’ottica di riqualificazione del territorio e delle periferie su proposta dell’assessore Bonaventura Cerqua, la Giunta comunale di Qualiano, a febbraio scorso, aveva concesso lo spazio sopra citato con patrocinio gratuito ad Aicast Qualiano e ai gruppi Facebook “Sei di Qualiano se” e “ViVi Qualiano”

Dopo il grande lavoro in sinergia realizzato, domani i cittadini di Qualiano e non solo, potranno vivere quella zona che fino a poco fa era nota soprattutto per gli sversamenti abusivi di rifiuti.

Raffaele De Leonardis e l’assessore Cerqua – Uno dei nostri obiettivi dichiarati è restituire la vita di un tempo a posti che hanno fatto la storia della nostra città. In questo modo, oltre a preservarli dai malintenzionati, li consegniamo ai cittadini, con la speranza che possano tornare a frequentarli come avveniva un tempo”. Grazie alle già numerose iniziative pensate e che verranno messe in campo da Aicast, “Sei di Qualiano se” e “Vivi Qualiano”, in zona sarà possibile trascorrere momenti di sport, di tempo libero e di socializzazione in genere. “Abbiamo pensato anche ad un museo a cielo aperto – fanno sapere i responsabili – dedicato a coloro che hanno dato lustro alla città di Qualiano e che rappresentano la memoria storica della città. Già domani troverete installati i primi 12 cartelli dedicati ai primi 12 personaggi”. “Una città è sicura se è viva – sostengono il sindaco– Uno dei nostri obiettivi dichiarati è restituire la vita di un tempo a posti che hanno fatto la storia della nostra città. In questo modo, oltre a preservarli dai malintenzionati, li consegniamo ai cittadini, con la speranza che possano tornare a frequentarli come avveniva un tempo”.













