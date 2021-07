Sosta irregolare ai Quartieri Spagnoli: 11 sanzioni, rimossi 3 veicoli

45 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno della sosta selvaggia nella zona dei Quartieri Spagnoli, via Francesco Girardi e via Pasquale Scura.

Nel corso dell’attività sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare e sono stati rimossi 3 veicoli per sosta vietata sul marciapiede.













