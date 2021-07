Quirinale, Chiellini dedica gli Europei a Davide Astori: “Questa coppa è per lui”

88 Visite

Tutta la nazionale italiana quest’oggi è stata ospite al Quirinale, insieme a Matteo Berrettini alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Mattarella

Di seguito vi riportiamo le parole del capitano degli azzurri Giorgio Chiellini, che con una dedica molto bella ha ricordato il compianto Davide Astori.

“Caro presidente, mi permetta di ringraziarla a nome mio e della squadra, la sua presenza è stata molto importante per noi. Dedichiamo questa vittoria a lei e a tutti gli italiani nel mondo che ci hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio. Questa Coppa voglio dedicarla a Davide Astori, l’avremmo voluto qui con noi, è sempre presente nei nostri pensieri e nei cuori di chi l’ha conosciuto

Questo è un gruppo meraviglioso, che non si è mai perso d’animo. Se oggi siamo qui non è perché abbiamo segnato un rigore in più ma perché l’abbiamo trasformato condividendo l’amicizia. Questo legame ci ha fatti sentire fratelli d’Italia, pronti a tutto per la chiamata del paese che amiamo”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS