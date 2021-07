Controlli interforze a Chiaia: denunciati quattro parcheggiatori abusivi

80 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Polizia Locale, con il supporto di personale della società ANM, hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia in vico Vetriera, via Riviera di Chiaia e in via Santa Lucia.

Nel corso dell’attività sono state contestate 82 violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare e sono stati rimossi 5 motoveicoli per sosta vietata sul marciapiede.

Inoltre, i poliziotti in via Riviera di Chiaia, piazza dei Martiri, salita Vetriera e in via Caracciolo hanno controllato e denunciato G.V., E.C., A.D.L. e A.C., napoletani di 51, 44, 50 e 52 anni con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; infine, G.V. ed E.C. sono stati denunciati anche per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui sono sottoposti, mentre ad A.C. è stato altresì notificato un ordine di allontanamento.













