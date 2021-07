Da Mugnano a Roma per la finale Nazionale. Le emozioni raccontate da Luca

100 Visite

Quando l’Italia ha raggiunto la finale, ho subito pensato di voler seguire la nostra nazionale nella piazza più rappresentativa del nostro Paese. Ho sempre desiderato di andare a fare il tifo insieme a un sacco di gente, anche perché dopo gli ultimi anni passati chiusi in casa, sembrava l’occasione perfetta per ritornare a vivere un po’ di libertà. Roma è la capitale, è tra le città più importanti e calorose del mondo, sarà bellissimo soffrire e sperare in quel contesto. Non vedo l’ora di vivere le emozioni che sicuramente i nostri calciatori ci regaleranno. Finalmente abbiamo l’occasione di poter portare la bandiera italiana di nuovo in alto, dove merita di essere. Forza Italia! Nel frattempo, sul treno, col mio cellulare sono sintonizzato sulla finale di Berrettini, autore di un’altra impresa storica, sarà una vera battaglia. Oggi l’Italia è pronta a conquistare l’erba inglese!

Luca (Mugnano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS