“Per mia sorella disabile neanche 1 pannolino dall’Asl di Marano”, la denuncia di Enza

Stiamo per riportarvi la denuncia di una cittadina di Marano costretta a comprare di tasca propria i pannolini per la sorella disabile. Da 10 giorni Enza attende la consegna dei pannolini per l’incontinenza da parte dell’Asl di Marano. Ecco quanto fa sapere alla redazione di Terranostranews.

Di seguito la sua lettera: <<Salve, sono Enza Orlando, la sorella, nonché, tutrice di una ragazza disabile portatrice di pannolini per l’incontinenza. Vi spiego il problema: doveva essere fatta la consegna dei pannolini entro il 26 giugno. Precedentemente, mi venivano consegnati dell’Asl di Monteruscello, sempre puntuale. Ora, purtroppo, la competenza è cambiata. Il mandato è stato affidato all’ASL di Marano. Ebbene, siamo al 5 luglio e aspetto ancora la consegna dei pannolini. Mi tocca comprarli e la cifra economica è consistente. Mi hanno detto di contattare telefonicamente l’Asl di appartenenza, ma come ben si può immaginare, da giorni nessuno risponde. Non trovo giusto questo trattamento per i parenti dei disabili, già pieni di problemi. Grazie per l’ascolto>>

Lettera firmata da Enza Orlando













