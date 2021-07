“Movida” a Ischia: due locali chiusi e un uomo denunciato per droga

105 Visite

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” in località Riva Destra e nel Comune di Forio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 157 persone, controllati 60 veicoli e contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancanza di revisione, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e per divieto di sorpasso.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato in via Porto i titolari di due esercizi commerciali per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché hanno omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine; per i due locali è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.

Infine, sabato pomeriggio, gli operatori hanno effettuato un controllo in via Michele Mazzella presso l’abitazione di un 47enne ischitano dove hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi e lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.













