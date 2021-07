WELFARE, NAPPI (LEGA): “DA MANFREDI&CO SOLITO METODO CONSOCIATIVO, SERVE UNA CARTA SOCIALE PER I CITTADINI”

80 Visite

“Oggi la ditta Manfredi&Co propone per il welfare il solito modello consociativo delle cooperative, magari rosse e magari clientelari. Se nel capoluogo partenopeo la spesa destinata al settore è quattro volte inferiore rispetto a quella investita dal capoluogo meneghino, come si può credere che gli stessi che hanno creato questa voragine possano colmarla?” Lo dice Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. “Da 10 anni il ministero delle Politiche sociali è gestito dai partiti che sostengono Manfredi. Sono 30 anni invece che le sinistre governano disastrosamente Napoli anche sul piano del welfare. Il disavanzo nell’assegnazione e nella spesa delle risorse in servizi sociali e politiche per la famiglia tra due città come Napoli e Milano, fotografato dai dati di Open Bilanci del 2019, è un esempio lapalissiano della loro incapacità amministrativa. Anziché distribuire i soldi agli amici, possibilmente votanti, noi proponiamo una Carta Sociale in dotazione diretta al cittadino. Uno strumento che consenta al singolo di essere protagonista e scegliere liberamente non solo il servizio di cui usufruire, ma anche l’erogatore della prestazione. Non è più tempo di fare clientelismo sulla pelle dei napoletani”.













