Rapina via Antica Consolare Campana, da 100 giorni in prigione Giuseppe Greco: il 26enne ancora in carcere in attesa della conclusione delle perizie

A 100 giorni dal suo arresto, Giuseppe Greco, il 26enne di Marano accusato di aver ucciso i due rapinatori di Sant’Antimo, si trova ancora in cella presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Si attendono le conclusioni delle perizie.

Era il 31 marzo 2021, quando Giuseppe Greco fu sottoposto a fermo indiziario e condotto nel carcere di Poggioreale su ordine della Procura di Napoli Nord.

Il 1 aprile, il giudice per le indagini preliminari Nicola Erminio Paone convalidava il provvedimento di fermo, non riconoscendo il pericolo di fuga, ma confermava la custodia cautelare in carcere.

Ricordiamo che i fatti sono del 26 marzo: intorno alle 19:40, di quella sera, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione della polizia municipale in via Antica Consolare Campana, una strada periferica di Marano, dove hanno trovato i corpi senza vita di Ciro Chirollo e di Domenico Romano, di 30 e 39 anni, entrambi di Sant’Antimo e già noti alla giustizia, accanto ad un’auto, una Smart incidentata contro un muro e ad uno scooter T-Max. A terra anche una pistola con matricola abrasa e un Rolex.













