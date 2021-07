SERIE A2, GARA 1 DI FINALE PLAYOFF: L’AKTIS ACQUACHIARA CEDE SOLO AI RIGORI. GIOVEDÌ LA RIVINCITA A NAPOLI IN GARA 2

119 Visite

L’Aktis Acquachiara esce a testa alta dalla piscina di Legnano dopo aver alzato bandiera bianca al cospetto delle padrone di casa del Como soltanto alla lotteria dei rigori. Al termine dei quattro tempi regolamentari, infatti, il tabellone elettronico segnava il punteggio di 11 pari. Sono state le partenopee a dare il via alle danze portandosi in vantaggio con De Magistris dal centro. Una rete che da il via ad un botta e risposta che regge fino al 4 pari con le acquachiarine sempre in vantaggio e le lariane a rincorrere. È sul 4 pari che il Como passa, per la prima volta, avanti con la marcatura di Tedesco ma, dopo una manciata di minuti, l’Aktis rimette la freccia grazie alle reti di Anastasio e Tortora. Il secondo periodo termina comunque in parità (6-6). L’equilibrio viene spezzato dalle ospiti che con De Magistris si portano per la prima volta sul doppio vantaggio. Il Como prova a ricucire lo strappo in due occasioni ma Mazzola e De Magistris fanno in modo da mantenere le distanze. A 20 secondi dalla sirena di fine tempo, poi, una super parata di D’Antonio con l’uomo in meno. Ultimi 8 minuti. Le lombarde con tre reti in rapida successione riescono a ribaltare il risultato (11-10), passando a condurre ad un minuto dalla fine; l’Acquachiara non ci sta ed all’ultimo assalto trova la rete del definitivo 11 pari con Anastasio. Poi la serie di rigori che assegna la vittoria di Gara 1 al Como. “Peccato perchè abbiamo avuto diverse occasioni per poterla chiudere – analizza a fine gara coach Barbara Damiani -. Male con l’uomo in più ma devo dire che abbiamo creato tantissime occasioni in fase d’attacco. Abbiamo tutta la voglia di tornare domenica prossima qui a Legnano per costringere le nostre avversarie alla bella in Gara 3. Affinchè ciò accada dovremmo superarle in Gara 2 disputando una gran prova e sfruttando tutte le occasioni a disposizione”. Gara 2 in programma Giovedi 8 Luglio prossimo alle 16.00 (probabilmente ore 16.30 in seguito all’accettazione di una richiesta della squadra ospite) presso la piscina Scandone di Napoli. IL TABELLINO DELLA PARTITA COMO NUOTO – AKTIS ACQUACHIARA 16-14 d.t.r. (2-3, 4-3, 2-4, 3-1) Como: Frassinelli, Romano 1, Fisco 3, Girardi, Ielmino, Giraldo 2, Bianchi 1, Tedesco 1, Romanò 1, Lanzoni 2, Pellegatta, Radaelli, Cassano. All. Pozzi Acquachiara: D’Antonio, Zizza, De Magistris 5, Scarpati A., Di Maria, Massa, Mazzola 1, Tortora 1, Anastasio 2, Carotenuto, Foresta 2, De Bisogno, Gaito. All. Damiani Arbitri: Schiavo e Torneo Sequenze rigori: Fisco gol, Di Maria gol, Romanò gol, Mazzola gol, Tedesco gol, Tortora fuori, Cassano gol, Anastasio gol, Bianchi gol.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS