Nicola ritrovato da un giornalista de La Vita in Diretta. “Mi ero fermato per un malore, chiamava la mamma”

Vieni, l’ho trovato”. Con queste parole, cariche di emozione e speranza, questa mattina Giuseppe Di Tommaso, giornalista Rai inviato a Palazzuolo sul Senio della trasmissione La Vita in Diretta, ha comunicato a un carabiniere il ritrovamento del piccolo Nicola Tanturli: il bambino era caduto in un burrone a circa 2,5 chilometri dalla sua abitazione, era vivo e in buone condizioni di salute ed il cronista Rai ha poi aiutato i carabinieri a metterlo al sicuro. “È stata un’emozione indescrivibile, un miracolo. Appena ci ha visto si è messo a piangere”, ha raccontato il giornalista. “Sono sceso dalla macchina per un malore, l’ho ritrovato per caso. La troupe non mi credeva, sembrava il lamento di un capriolo. Poi ho urlato ‘Nicola’, e ho sentito lui che diceva ‘mamma’”. Di Tommaso ha quindi aggiunto: “I bambini, si sa, ripetono sempre le parole dei grandi così anche io ho cominciato a ripetere ‘mamma’. E lui ripeteva con me. Ho provato a scendere nella boscaglia per capire se era soltanto una mia suggestione, finché non ho visto Nicola a 70 metri da me. In quel momento stava passare una macchina dei carabinieri, così sono tronato di sopra per fermarli”. “Quando ho preso in braccio Nicola è stata un’emozione immensa, indescrivibile. Lui era tranquillo, aveva soltanto dei graffi sul corpo. Mi ha sorriso e mi ha ripetuto ancora una volta la parola mamma (…) Il padre mi ha ringraziato, così come tutte le persone del posto. C’è stata una forte commozione da parte mia. Il mio stato d’animo è stato molto particolare in questo momento. Provo emozioni contrastanti“.













