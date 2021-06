PORTICI: carabinieri arrestano rapinatore. Minaccia automobilista con un coltello ma non sa utilizzare il cambio automatico e desiste. Allora sottrae a due giovani il motorino e poi scivola

133 Visite

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per rapina aggravata e continuata Salvatore Ammendola, 35enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine. Già destinatario della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, in permesso per emergenza sanitaria covid 19 fino al 31 luglio 2021 e proveniente dal carcere di Poggioreale, Ammendola ha minacciato con un coltello il conducente di una Smart ma non riuscendo ad utilizzare il cambio automatico del veicolo non è riuscito a portarlo via. Non si è arreso e in Corso Garibaldi ha strattonato due ragazzi per sottrarre loro il motorino. A bordo del ciclomotore è fuggito ma dopo qualche metro è scivolato ed è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri, allertati dai presenti qualche istante prima. E’ così finito in manette e sarà presto tradotto al carcere di Poggioreale.













