Festa della Musica. La Fanfara dei Carabinieri si esibisce tra le strade del centro

Questo pomeriggio, in occasione del 27° anniversario della Festa della Musica la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” si è esibita tra le principali piazze della città di Napoli, coinvolgendo i cittadini e gli svariati turisti di passaggio.

Il percorso musicale della Fanfara è iniziato nel cortile interno dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. Presenti all’evento il Comandante della Legione Carabinieri “Campania” Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi, il Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, il Direttore Sanitario dell’Ospedale Dott. Alfonso Basso, personale medico della struttura e Don Tonino Palmese della Fondazione “Polis”.

Diverse i degenti che hanno apprezzato le note della fanfara, affacciandosi alle finestre dei reparti, applaudendo e unendosi al coro dell’inno italiano.

I musicisti dell’Arma si sono poi spostati in Piazza Dante, esibendosi davanti al Convitto “Vittorio Emanuele”, accompagnati dai canti di studenti e turisti.

E ancora, in Piazza Salvo D’Acquisto, davanti al monumento intitolato alla celebre Medaglia D’Oro al Valore Militare e recentemente restaurato, la Fanfara del 10° Reggimento “Campania” ha proseguito il suo cammino musicale, trascinata dall’entusiasmo dei presenti.

Il concerto itinerante si è concluso in bellezza nella Galleria Umberto I dove le note dell’Arma dei Carabinieri si sono intrecciate a quelle suonate dalla Fanfara della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta dell’Esercito. Una cornice magica culminata negli applausi divertiti della cittadinanza.













