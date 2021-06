Casillo (PD): “Bene Manfredi su rapporto Regione-Comune Napoli”

125 Visite

“Il dialogo tra le Istituzioni può solo giovare a Napoli. Ha ragione Gaetano Manfredi quando afferma che un rapporto migliore tra Regione Campania e Comune di Napoli può solo giovare alla città. I napoletani sono stanchi delle polemiche spicciole e delle lamentele sterili di de Magistris, buone solo per distogliere l’attenzione dall’immobilismo dell’attuale sindaco. Senza la Regione Campania la rete di trasporto pubblico locale sarebbe praticamente inesistente, le Universiadi non si sarebbero tenute e non avremmo ristrutturato tantissimi impianti sportivi, solo per fare qualche esempio, ed ora la città di Napoli vivrebbe una condizione ancora peggiore” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico.













