Terminate procedure per approvazione PUC Castel Volturno, Antonio Luise: “Ritirato ultimo parere, risultato storico”

71 Visite

“E’ con grande orgoglio ed emozione che annuncio di aver ritirato, questa mattina, l’ultimo parere inerente al PUC, il Piano Urbanistico Comunale inerente il comune di Castel Volturno”. E’ il parere di un raggiante Antonio Luise che, nella mattinata di giovedì 23 maggio, ha ritirato un documento di natura urbanistica davvero importante, giungendo ad un punto burocratico mai intravisto dalla città litoranea negli ultimi 60 anni.

“Il PUC costituisce uno strumento fondamentale per la pianificazione delle trasformazioni territoriali e urbanistiche – afferma il candidato di fratelli d’Italia a sostegno di luigi Petrella Sindaco -. Nessuno, prima di noi e prima di oggi, era riuscito a portare a termine tutte le procedure per la sua approvazione. E’ per questo, che con grande fervore, voglio sottolineare che l’ amministrazione degli ultimi 5 anni rimarrà nella storia. Ce l’abbiamo fatta”.

I ringraziamenti di Luise, delegato 2 anni fa dal sindaco per essere di supporto all’ufficio tecnico per la manutenzione, cimitero ed e redazione Piano Urbanistico Comunale, sono ricchi di gioia: “Grazie all’Ing. Chiara Follera, per il duro lavoro profuso, la caparbietà e la testardaggine con le quali ha portato avanti il suo scopo ed il nostro obiettivo. A nulla sarebbe servito il nostro supporto senza la sua bravura ed il suo impegno. Ringrazio dal profondo del cuore il Sindaco Luigi Petrella e l’intera amministrazione, perché insieme, giorno per giorno, affrontando grandissime difficoltà, abbiamo cercato di donare il meglio a questo territorio, riuscendo in un’impresa così ardua”.

La soddisfazione è tangibile: “Sono sentitamente emozionato. Sono castellano, amo questo territorio e combatto da anni per la sua riqualificazione. Per me, per noi e per tutti, questo sarà un nuovo inizio; saremo in grado di dare a Castel Volturno un futuro migliore. Ora è certo. Adesso, insieme, ancora una volta, andiamo a vincere. Le chiacchiere le lasciamo al vento”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews