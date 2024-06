L’ennesimo sabato di sangue: il tragico frontale a Villaricca, vittima e feriti di Marano

654 Visite

Un bilancio tragico: un morto e due feriti in gravi condizioni. E’ quanto accaduto ieri sera in via Palermo, a Villaricca, dove si sono scontrati (un frontale) uno scooter e una moto Bmw. Il morto, il 28enne Salvatore Fico, e uno dei feriti – un 35 enne molto noto – sono residenti a Marano. I feriti sono ricoverati rispettivamente al Cardarelli e al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ne avranno per diverso tempo: hanno ferite gravi, ma dovrebbero cavarsela. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Villaricca e Marano, l’ipotesi più probabile, ad ogni modo, è quella del sorpasso azzardato. Via Palermo è un’arteria tra le più pericolose del Giuglianese: da anni si registrano incidenti mortali.













