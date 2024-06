Marano, la piccola Sara protagonista del nuovo video di Elettra Lamborghini

1.286 Visite

Ha solo 10 anni Sara Marasco ed è già una mini star Nazionale e Internazionale. Vanta un curriculum meraviglioso nel mondo della moda kids, con affissioni pubblicitarie per noti brand come Fun & Fun, Marc Ellis New York e tanti altri di livello importante. Ma il suo più grande successo lo deve oggi come Volto da Protagonista del nuovissimo e imminente video Musicale di Elettra Lamborghini e al bravissimo artista che duetta con lei ovvero Shade. La piccola Sara scelta come protagonista femminile interpreta Elettra Lamborghini bambina, ballando e cantando insieme ad un gruppo di bambini. Sara scelta da Elettra perché oltre a rispecchiare le caratteristiche fisiche spicciate della brava cantante, possiede un carisma e una bravura che ha letteralmente conquistato le scene del set Milanese. I genitori Maria Rega nota Visagista e Make up Artist della zona insieme a suo marito papà di Sara ci spiegano che Sara è un talento già da bambina e che viene apprezzata su tutti i set di moda, cinema e tv. Accompagnata dai suoi genitori in questo percorso meraviglioso, non possiamo far altro che goderci le immagini bellissime e simpatiche di questo meraviglioso video Di Elettra Lamborghini che accompagnerà la nostra estate tra balli, canti e allegria.

