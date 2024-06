G7 in Puglia, accordo su tutta la linea: aiuti all’Ucraina. Macron polemizza sull’aborto, Meloni replica: Fa campagna elettorale

150 Visite

Con l’arrivo del presidente ucraino si è entrati nel vivo delle grandi questioni indicate dalla presidenza italiana del G7: le guerre e l’aiuto convinto all’Ucraina da parte dei Grandi della terra riuniti a Borgo Egnazia. Era la sessione più attesa dei lavori, foriero di decisioni cruciali. Volodymyr Zelensky è stato accolto da Giorgia Meloni in un clima disteso. La premier lo ha abbracciato, poi, il presidente ucraino è entrato nella sala dei lavori, dove è stato salutato dai leader presenti. Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Rishi Sunak e Fumio Kishida erano tutti in maniche di camicia, mentre Zelensky indossa l’immancabile ‘divisa’ militare verde. Ultimo ad arrivare in sala il presidente americano Joe Biden, che il presidente ucraino, seduto tra Ursula von der Leyen e Charles Michel, va a salutare. La prima notizia-chiave la fornisce Meloni: è stato raggiunto l’accordo su asset russi, 50 mld per Ucraina. Si tratta dell’accordo sull’utilizzo dei profitti sugli asset congelati alla Russia per aiutare l’Ucraina. Si attendeva l’accordo che è stato quindi raggiunto a livello negoziale.

Era un risultato non scontato di cui vado particolarmente fiera”, dice Giorgia Meloni. Zelensky esprime tutta la sua gratitudine. “Ogni incontro serve a dare all’Ucraina nuove opportunità di vittoria. Sono grato a tutti i nostri partner”, dice il presidente ucraino dopo la sessione del vertice dedicata al suo paese aggredito dalla Russia. Ho avuto un incontro produttivo con Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno militare, finanziario e umanitario all’Ucraina”. Con la premier ha discusso dei prossimi passi della cooperazione in materia di difesa, “compreso il contributo dell’Italia al rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina e la preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari”.













