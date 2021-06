Lungomare, controlli interforze: identificate 178 persone

139 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona del lungomare Caracciolo, viale Dohrn, rotonda Diaz e piazza dei Martiri dove hanno identificato 178 persone di cui una sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19 e controllato 6 veicoli.

Inoltre, in via Generale Orsini sono stati bloccati M.D.N. e G.Z., napoletani di 36 e 44 anni con precedenti di polizia, che sono stati denunciati poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; al 36enne è stato notificato contestualmente un ordine di allontanamento, mentre il 44enne è stato altresì denunciato per aver violato gli obblighi DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), cui è sottoposto.

Nella stessa serata i poliziotti, nel transitare in via Chiatamone, hanno identificato e denunciato V.P., 41enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS