Covid Giugliano, Pirozzi: “Netto miglioramento, si intravede una speranza concreta”

140 Visite

Come potete leggere dai dati, la situazione Covid a Giugliano migliora costantemente, sia per numero di guariti che per numero di attualmente positivi. Tutti gli indicatori certificano, come riporta la tabella allegata al post, al momento, un consistente arretramento del pericolo legato al contagio. Cresce il dato delle somministrazioni dei vaccini, ben 82mila 583, un risultato importante che ha depotenziato, la forza invasiva del virus. Bisogna fare comunque attenzione almeno fino a quando non avremo la certezza di aver vinto contro questo nemico invisibile e ancora insidioso.

Nota stampa Nicola Pirozzi sindaco di Giugliano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS