Calvizzano ’Case Sparse’, installati i 4 pannelli per la pubblicità autorizzata

”Abbiamo mantenuto uno degli impegni presi con i residenti della frazione di Calvizzano ‘’Case Sparse’’ e quest’oggi gli operai stanno installando i quattro pannelli per la pubblicità autorizzata. Ce lo chiedeste nel corso dell’incontro che si tenne qualche settimana fa e oggi sono partiti i lavori. ‘’Case Sparse’’ non aveva mai avuto tali pannelli e noi l’abbiamo dotata. Non è nulla di straordinario, lo sappiamo, ma è uno step necessario verso il ripristino della normalità soprattutto a favore delle zone periferiche. I prossimi impegni saranno: la rete del gas, i sottoservizi, il trasporto pubblico locale ed il rifacimento di tutto il manto stradale. Ogni impegno elettorale è come una ‘’cambiale’’ che cercheremo di onorare in ogni modo, per quanto di nostra competenza. Un passo alla volta e faremo sempre meglio, sempre di più.” Così il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.













