Risorse ai Giovani De Luca, Di Fenza (Moderati): “La Campania impedirà lo spreco di denaro pubblico”

78 Visite

“Noi Moderati siamo pienamente d’accordo con il Presidente Vincenzo De Luca: nessun euro per i giovani va speso in semplici bonus o in forma assistenziale. Gli incentivi e le azioni di supporto vanno invece orientati sulla formazione e l’integrazione di risorse dei privati per la creazione di nuovi posti di lavoro. In modo particolare, pensiamo che occorra aiutare quelle imprese che spesso hanno difficoltà a reperire manodopera specializzata. Pertanto, bisogna individuare e integrare i giovani capaci e quelli da formare. Si potrebbe partire dai percettori di reddito di cittadinanza – nell’attesa che i famosi navigator “facciano il loro lungo percorso…” – dando così, presto, dignità e reali prospettive per il futuro a moltissimi giovani. Per l’occupazione e l’accesso al mondo del lavoro dobbiamo e possiamo fare di più”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS