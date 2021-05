Calcio, Caldoro: “Per il Napoli servirebbe un presidente tifoso”

76 Visite

“Quando si falliscono gli obiettivi la colpa parte dai vertici. Il primo che dovrebbe ‘auto esonerarsi’ è de Laurentiis. Tra l’altro un presidente non tifoso è un limite”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, nel corso del programma ‘Mezz’ora in Regione’ risponde ad una domanda sul calcio Napoli. Il programma andrà in onda sabato alle ore 20 e 30 su Tv Luna.

“In questi anni – ha detto – il Calcio Napoli ha goduto di tanti guadagni garantiti anche dalla passione della città e dei suoi tifosi che avrebbero meritato di vivere più successi. Per questo motivo il nostro Napoli avrebbe bisogno di una guida appassionata, legata ai colori della squadra, oltre il business”.













