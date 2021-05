Clan Orlando, la Cassazione conferma l’assoluzione per Raffaele Lubrano. Ecco gli altri verdetti

264 Visite

Clan Orlando, la Corte di Cassazione (quinta sezione) emette l’ultimo verdetto. Confermata l’assoluzione per Raffaele Lubrano, difeso dall’avvocato Onofrio Fioretto. Raffaele Lubrano era stato condannato in primo grado ad 8 anni di reclusione, assolto poi in appello dalla sesta sezione penale per non aver commesso il fatto. La Procura generale di Napoli aveva impugnato la sentenza e fatto ricorso in Cassazione.

L’accusa per lui era di essere uno dei capi ed un organizzatore del clan Orlando, egemone a Marano, Calvizzano e Quarto. Condanne confermate, invece, per Armando Lubrano e Lubrano Vincenzo, fratelli di Raffaele. Condanna confermata (quindi divenuta definitiva come per gli altri) anche per Angelo Orlando, alias ‘o Malommo.













