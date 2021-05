Marano, disastro acqua: ancora periferie a secco e bollette con super aumenti. La rabbia dei cittadini

Siamo di nuovo senza acqua nella zona di via Marano-Quarto e delle Pendine, e la cosa ancora più triste che l’amministrazione comunale, come riportato dagli organi di stampa, ha avuto il coraggio di inviare le bollette con fortissimi aumenti. Fortuna che è prossima la loro fine! Incapaci e presuntuosi. Domenico Galardo

La vicenda acqua, a Marano, ha raggiunto livelli a dir poco scandalosi: da aprile ad ottobre le periferie soffrono la carenza idrica a causa degli allacci abusivi, molti scoperti anche di recente, utilizzati da contadini, esercenti e condomini. Poi ci sono gli annosi problemi agli impianti e alla rete idrica, una spaventosa percentuale di evasori che mette in ginocchio anche le casse del municipio. I residenti delle zone colpite, però, non si sono mai riuniti per presentare esposti e denunce alle autorità competenti.