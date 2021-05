Provincia di Napoli, Pinto (Lega): nominati i nuovi coordinatori cittadini di Qualiano, Mugnano e Massa di Somma

161 Visite

Il segretario provinciale di Napoli, avv. Francesco Pinto, annuncia nuovi coordinatori cittadini nell’Area Nord. La segreteria di Massa di Somma viene affidata ad Archetta Tarallo. Alla guida della segreteria cittadina di Qualiano viene nominato Giuseppe Musella. Mariano de Dominicis è il nuovo coordinatore di Mugnano.

“La Lega continua a crescere in Provincia di Napoli. I nuovi coordinatori cittadini, ai quali rivolgo gli auguri di buon lavoro, offriranno un importante contributo per radicare il partito sul territorio. Presto avvieremo il tesseramento 2021 ed una campagna di ascolto per rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini. La Lega c’è!”

Così l’avv. Francesco Pinto, coordinatore provinciale della Lega a Napoli-Nord sulle nomine dei nuovi coordinatori di Massa di Somma, Qualiano e Mugnano.













