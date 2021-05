Ponticelli e Poggioreale: controlli dei carabinieri. 5 persone denunciate a piede libero e 2 officine sequestrate

132 Visite

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Poggioreale hanno setacciato le strade dei quartieri Ponticelli e Poggioreale.

I militari sono stati impegnati in controlli volti al contrasto dell’illegalità diffusa, dell’inquinamento ambientale e nelle verifiche del rispetto delle norme anti-contagio.

5 le persone denunciate. Durante le operazioni i Carabinieri della Stazione di Ponticelli hanno denunciato un 30enne per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari, nel corso di un controllo in casa è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente. Denunciato, invece, un 37enne perché fermato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Stessa sorte per un 51ene del posto.

53 i veicoli controllati e 80 le persone identificate. Tra queste anche 2 titolari di altrettante officine a Poggioreale. I 2 sono stati denunciati per inosservanza delle normative in materia ambientale.

I Carabinieri della locale Compagnia insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, nell’ambito dei servizi c.d. Terra dei Fuochi, hanno controllato diverse attività commerciali.

Durante i controlli, i militari si sono imbattuti nelle 2 officine – un meccanico ed un elettrauto. Esercitavano abusivamente le attività, nessuno dei 2 era in possesso delle necessarie autorizzazioni. I locali sono stati sequestrati.













