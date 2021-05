OrtoRomi lancia Poket, perfetto connubio fra tradizioni orientali e sapori mediterranei

58 Visite

Bellizzi (Sa), 6 maggio 2021 – L’unione tra innovazione e tradizione, alla scoperta di antichi e sani sapori da gustare assecondando i ritmi dei tempi moderni.

OrtoRomi – realtà specializzata in insalate di IV gamma, estratti di frutta freschi e zuppe pronte – dà vita a Poket (Pokè + Pocket), un nuovo progetto che si concretizza nella perfetta armonia di sapori del riso bianco abbinato a pesce crudo e verdure, sulla scia del tipico piatto della tradizione hawaina (il pokè bowl).

Pokè letteralmente significa “tagliato a pezzetti” e, infatti, si tratta di pesce crudo, epurato da ogni lisca e tagliato a cubetti irregolari marinati con salsa di soia. Generalmente viene servito in una ciotola (bowl): il pesce crudo, tonno o salmone, è accompagnato da una base di riso cotto e da tanti ingredienti quanti ne suggerisce la fantasia. OrtoRomi ha pensato a una versione del piatto hawaiano in cui la tradizione italiana potesse coniugarsi alla Pokè classica e che fosse facilmente trasportabile. Da qui Poket: Pokè + Pocket.

Il progetto. Le Poket rappresentano un messaggio aziendale per quanti desiderano lasciarsi alle spalle le paure e le chiusure del lockdown e salutano con gioia le gite fuori porta e le passeggiate all’aria aperta. Creando questa nuova linea, OrtoRomi ha voluto dar vita a un prodotto sano da poter consumare velocemente, di tendenza e che incarnasse il desiderio di tutti di poter tornare a viaggiare, se non fisicamente almeno con la mente, in un mondo fatto di sapori diversi e nello stesso momento affini a quelli della nostra cucina. Poket, inoltre, è in perfetta linea con la filosofia aziendale, che si è posta l’obiettivo di creare prodotti sicuri, che abbiano una shelf life (tempo di sopravvivenza di un prodotto), di 9 giorni.

Preparazione. Le Poket sono preparate negli stabilimenti di Bellizzi seguendo un nuovo metodo artigianale che ripercorre la tradizione cinese per la conservazione del riso.

Il riso appena cotto, se non è pastorizzato o abbattuto velocemente, può essere conservato in frigorifero al massimo per due giorni. Dopo questo lasso di tempo gli amidi che contiene generano una forte proliferazione batterica, che si traduce in un rischio per i consumatori.

I cinesi utilizzano un metodo di conservazione naturale, vecchio di secoli. Con aceto di mele o di riso abbattono il pH sotto il 4.2. In questo modo la produzione batterica si ferma e il riso si può conservare per più di due giorni. Lo stesso metodo di conservazione è utilizzato per il sushi, il pesce crudo.

Le ricette. Diverse le ricette, pensate per accontentare anche i palati più esigenti. C’è la versione con salmone conservato sott’olio e accompagnato da pomodori secchi e semi di chia e quella caratterizzata dalle mazzancolle in salamoia con rucola e cipollotti sott’aceto. E ancora, con surimi, quinoa/bulgur e scaglie di grana: perfetto ponte tra gusto orientale ed eccellenza italiana. Per gli amanti della cucina mediterranea la Poket con farro/orzo, abbinata a feta e olive, sarà una tentazione a cui cederanno volentieri. E, infine, nel segno della tradizione culinaria campana un piatto sempre presente nei caldi pranzi d’estate o nelle gite fuori porta: la classica insalata di riso, con riso basmati, tonno, olive, mais e piselli.

Ogni Poket è conservata in una ciotola nella quale si trova un kit per il consumo veloce: forchetta, cucchiaio, fazzolettino, olio e salsa di soia/maionese.

OrtoRomi: chi siamo

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione: uno a Borgoricco, in provincia di Padova, ed uno a Bellizzi, in provincia di Salerno, che lavorano le materie prime conferite da 49 aziende agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio Insal’arte OrtoRomi, offre prodotti di alta qualità, sicuri, da filiera corta e controllata che rispetta i principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste, le parole chiave dell’offerta.

