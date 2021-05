Comunali Napoli, Italia Viva: “Primarie per il centrosinistra unito”

78 Visite

“In vista delle prossime elezioni comunali a Napoli, la migliore strada percorribile è quella del centrosinistra unito. Pertanto auspichiamo una totale compattezza della coalizione che alle ultime elezioni regionali ha sancito la schiacciante vittoria di Vincenzo De Luca. Nelle primarie individuiamo uno strumento di assoluto valore democratico e Italia Viva ha pronto il suo candidato. Italia Viva punta su Gennaro Migliore, politico di lungo corso, preparato e competente che non esiterà a esprimere la sua passione politica e forza intellettuale per il bene di Napoli e dei suoi cittadini”. Così in una nota congiunta i consiglieri regionali della Campania di Italia Viva Tommaso Pellegrino, Francesco Iovino, Vincenzo Alaia e Vincenzo Santangelo.













